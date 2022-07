Campobasso fuori dalla Lega Pro, la rabbia dei tifosi: “Ci avete rubato un sogno”

La società, con il ricorso al Tar del Lazio, potrebbe mantenere la matricola federale e chiedere, in subordine, l’ammissione in serie D in sovrannumero. Domani il sindaco Gravina vedrà la dirigenza. Nelle ultime ore, si sono moltiplicati gli addii social di alcuni calciatori e gli striscioni che invitano i vertici societari a lasciare la città. E in corso Vittorio Emanuele non c’è più la targa nel palazzo della sede sociale

“Oggi avete rubato un sogno a mio figlio, prima che a me. Non lo meritavamo, noi meritiamo di più!”. È uno dei tanti commenti di diversi padri di famiglia, tifosi rossoblù doc, di cui si sono riempiti i social e poi anche alcuni muri del centro città sui quali sono stati affissi degli striscioni che invitavano cortesemente (eufemismo) la proprietà a lasciare la città dopo l’esclusione del Campobasso dal prossimo campionato di Lega Pro, confermata anche dall’ultimo grado della giustizia sportiva, ovvero il Collegio di Garanzia del Coni. E qualcuno, sembra aver preso in parola i tifosi, tanto che la targa della sede sociale, che campeggiava accanto al portone verde scuro in corso Vittorio Emanuele, è stata tolta.

Tornando alle vicende sportivo-amministrative, la società ha già fatto sapere di voler ricorrere al Tar del Lazio, intraprendendo la strada della giustizia amministrativa. Prima però, sono sempre tanti i tifosi che chiedono alla società di conoscere la verità, magari attraverso una conferenza stampa e non, come fatto finora, affidandosi ai social network. Ma, per come è accaduto nelle tappe precedenti della vicenda, sembra mera utopia.

Tuttavia, con il ricorso al Tar del Lazio, sembra che la proprietà attuale voglia mantenere la matricola federale e l’assetto societario per chiedere, in subordine, di essere ammessa in serie D in sovrannumero nel caso in cui anche i giudici amministrativi confermassero l’esclusione del Campobasso dalla Lega Pro. Ed esiste anche un precedente, ovvero l’ammissione della Casertana in serie D proprio lo scorso anno da parte dello stesso Tribunale amministrativo. Ma fino al quel momento, dovranno trascorrere diverse settimane così come per sapere, tra le altre cose, come e quando saranno rimborsati i 700 abbonati che hanno sottoscritto la tessera in prelazione. E domani, su questo e molto altro – come annunciato dallo stesso primo cittadino – si vedranno il sindaco, Roberto Gravina, e i vertici societari.

Intanto, sui social (tanto per cambiare) nel giorno del raduno che doveva esserci oggi a Selvapiana, alcuni giocatori hanno ringraziato e salutato tutti senza nascondere la delusione dettata dal momento. “È una storia d’amore che non finirà mai – scrive Damiamo Menna – avrei continuato a dare l’anima per questa maglia ma purtroppo tutti sappiamo quello che è successo. Rimarrò per sempre innamorato della città ma soprattutto della gente, della gente che non ha fatto altro che trasmetterci tutto l’amore che si prova per questa squadra, della gente che avrebbe venduto l’anima per questa squadra, della Gente che ha macinato kilometri per spingerci verso obiettivi da raggiungere, innamorato del grande cuore che hanno tutte le persone di Campobasso. Resterete per sempre nel mio cuore, Campobasso è e sarà per sempre casa mia. Non doveva finire così”.