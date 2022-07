Campobasso fuori dalla Lega Pro, i tifosi scendono in piazza

Appuntamento questa sera con un sit-in alle 19 davanti al Comune: “Senza il Lupo non ci sappiamo stare”

“A seguito dell’esclusione del Lupo dalla Serie C, fieri della nostra identità, invitiamo tutti i tifosi e chiunque voglia gridare il proprio dissenso, a presenziare mercoledì 20 alle 19 davanti al Comune, perché senza il Lupo non ci sappiamo stare”. È quanto si legge in un post sulla pagina Facebook “Passione RossoBlu Campobasso”. I supporter del Lupo, dunque, non si arrendono e ci tengono a far sentire chiara e forte la loro voce dopo l’esclusione del Campobasso dal prossimo campionato di Lega Pro, confermata anche dall’ultimo grado della giustizia sportiva, ovvero il Collegio di Garanzia del Coni. Ora resta la giustizia ordinaria con il Tar del Lazio ed, eventualmente, il Consiglio di Stato.

Un primo segnale si era avuto, nelle scorse ore, con alcuni striscioni affissi sui muri del centro cittadino con i quali si chiedeva alla società di fare chiarezza ed altri, molto meno teneri, rivolti alla proprietà con l’invito esplicito a cambiare aria. Ci saranno anche queste richieste nel sit-in che si terrà davanti al Municipio, ma sarà ancora più interessante conoscere la risposta “de visu” della società che si è affidata finora soltanto alla comunicazione via social.