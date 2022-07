Campobasso escluso, Ghirelli a Gesuè: “Club avvisato, sapeva esattamente cosa fare”

Botta e risposta tra il patron dei Lupi e il presidente della Lega Pro: “Non ci dicevano che eravamo in una posizione irregolare, ma ci suggerivano un’altra soluzione. Per la quale, però, era ormai tardi”. “Ho parlato ripetutamente con chi di dovere dicendogli esattamente quale fosse la situazione”

“Nel merito mantengo il riserbo e il silenzio perché è in corso la procedura nei livelli di giustizia. Tengo solo a sottolineare che ho parlato ripetutamente con chi di dovere dicendogli esattamente quale fosse la situazione e cosa occorresse fare”. È lapidario nella sua nota ufficiale il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, nei confronti del presidente del Campobasso, Mario Gesue’, il quale ha fatto riferimento – in un’intervista rilasciata al portale “La Casa di C” – ad “una telefonata informale da parte di Covisoc e Lega a poche ore dall’iscrizione. Una telefonata in cui, peraltro, loro non ci dicevano che eravamo in una posizione irregolare, ma ci suggerivano semplicemente un’altra soluzione. Per la quale, però, era ormai tardi”.

Il patron rossoblù aveva anche suggerito di” tornare al passato e stabilire, in fase di iscrizione, un termine ordinatorio e uno perentorio, dando modo di sanare eventuali problematiche di piccolo calibro, comunicandole per iscritto”. Poi, citando ancora “Ghirelli, che fino a quel momento parlava di modello Campobasso, non ha più neanche risposto alle nostre chiamate dei giorni successivi. Ci hanno cancellato dalla mailing list della Lega, non ci hanno neanche inviato il link per l’incontro informativo sull’apprendistato sportivo. Per la Lega Pro non esistevamo più. A noi – ha concluso Gesue’ – solo la possibilità di leccarci le ferite e di fare la conta dei danni dopo aver investito milioni di euro”.

Intanto, domani arriveranno le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, su cui il Campobasso preparerà e depositerà il ricorso al Tar del Lazio che ha già fissato le udienze per il prossimo 2 agosto.