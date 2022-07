Campobasso escluso dalla Lega Pro: il Consiglio Figc boccia il ricorso

Il club rossoblù si appellerà al Collegio di Garanzia del Coni per cercare di ribaltare la decisione e ottenere l’iscrizione al prossimo torneo evitando di dover ripartire dalle serie minori

Il Consiglio Federale ha deciso di confermare le decisioni della Covisoc bocciando la domanda di iscrizione del Campobasso al prossimo campionato di Lega Pro. La società, presentando ricorso affidandosi agli avvocati Cesare Di Cinzio e Federica Ferrari, ha sperato ma non ha potuto aggiungere altri documenti rispetto a quelli già depositati a fine giugno. Un particolare che conferma, ancora una volta, come pochi verdetti siano stati ribaltati.

La Covisoc, dunque, non ha ritenuto di accogliere le ragioni del club che ha effettuato una rateizzazione dell’Iva non pagata con lo Stato – per una cifra che si aggirerebbe sui 60mila euro – con ricorso alla norma governativa anti-Covid (riconosciuta dall’Inps, ma non prevista dalla Commissione di vigilanza, che prevede il saldo in quattro rate e non in 12). Inoltre, la società sarebbe in ritardo con le rate e per questo ha ricevuto una sonora bocciatura lo scorso 1° luglio.

Il club rossoblù adesso potrà presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni (e poi in chiave amministrativa al Tar del Lazio) per cercare di ribaltare la decisione e ottenere l’iscrizione al prossimo torneo evitando così di dover ripartire dalle serie minori.