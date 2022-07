Campobasso escluso dalla Lega Pro, i tifosi: “Rabbia e delusione, ora basta chiacchiere”

I supporter rossoblù si sono dati appuntamento davanti al Municipio per manifestare contro l’operato della società e avere chiarezza dopo la bocciatura dell’iscrizione al campionato

Amarezza e delusione, ma anche un pizzico di consapevolezza che la polvere non poteva essere nascosta ancora a lungo la polvere sotto il tappetto e, soprattutto, basta chiacchiere. Sono questi i sentimenti prevalenti tra i tifosi del Campobasso nei confronti della proprietà che si sono dati appuntamento questa sera, mercoledì 20 luglio, davanti al Municipio, in piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso, dopo l’esclusione dei rossoblù dal prossimo campionato di Lega Pro, confermata anche dall’ultimo grado della giustizia sportiva, ovvero il Collegio di Garanzia del Coni. Presenti in piazza anche alcuni esponenti politici quali il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, il consigliere regionale, Gianluca Cefaratti, Italo Di Sabato dell’Osservatorio Repressione e il sindaco di Roccamandolfi, Giacomo Lombardi.

Al momento il Campobasso si è affidato alla giustizia ordinaria per tentare di riconquistare la Lega Pro ricorrendo al Tar del Lazio – come già annunciato dalla società – ed, eventualmente, al Consiglio di Stato. Numeri alla mano, però, le speranze non sembrano tante considerando che l’unico precedente favorevole negli ultimi anni è stato quello della Paganese risalente proprio alla scorsa stagione. Non resta che incrociare le dita e sperare nelle prossime, lunghe, settimane.