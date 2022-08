Campobasso escluso dalla Lega Pro, i giocatori svincolati d’ufficio dalla Figc

Il respingimento del ricorso del Campobasso da parte del Consiglio di Stato, ufficializzato in mattinata, ha decretato, di fatto, l’esclusione definitiva dalla prossima Lega Pro. Intanto, in queste ore è arrivato lo svincolo d’ufficio per tutti i calciatori della squadra. Un duro colpo per l’ambiente che, a partire da oggi, dovrà iniziare una corsa contro il tempo.

L’amministrazione comunale ha già chiesto agli organi federali l’autorizzazione a procedere con l’iscrizione in sovrannumero di una nuova società tramite l‘art. 52 comma 10 delle NOIF per far ripartire la squadra dalle categorie dilettantistiche, come accaduto al Catania. Per quanto riguarda invece i calciatori del Campobasso, saranno tutti quanti svincolati e liberi di intraprendere una nuova avventura.

Di seguito, la nota ufficiale della Figc:

“Il Presidente Federale – visto il C.U. n. 6/A dell’8 luglio 2022, con il quale non è stata concessa alla società CITTA’ DI CAMPOBASSO S.R.L. la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C, stagione sportiva 2022/2023; – visto l’art. 110 delle N.O.I.F. d e l i b e r a lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la società CITTA’ DI CAMPOBASSO S.R.L.”.