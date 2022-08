Campobasso escluso dalla C, l’amarezza di Gravina: «Ora siamo fuori da tutto»

In mattinata la doccia gelata per Campobasso e i campobassani con la sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso definitivamente il Campobasso dalla serie C.

Amareggiato il sindaco del capoluogo di regione Roberto Gravina: «Un macigno per la città e una sentenza per certi versi inattesa se si pensa all’ordinanza cautelare che faceva intendere ben altro rispetto all’epilogo di oggi. Per questo la delusione è massima, anche perché ora la cosa più grave è che in questa situazione noi siamo fuori da tutto, da tutti i campionati.»

