Campobasso, l’entusiasmo di mister Mosconi: «Vittoria meritata, ho fiducia nella squadra»

Una vittoria all’esordio per il Campobasso che lascia ben sperare tutta la piazza in vista del prossimo incontro in trasferta contro l’FC Matese, squadra invece sconfitta nella prima giornata dall”Aquila 1927.

Al termine del match casalingo vinto per 3-1 contro il Monterotondo è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore rossoblù Andrea Mosconi.

«C’è sempre emozione quando giochi per questa maglia. Vittoria giusta e meritata, ma dovevamo chiuderla prima».

Mosconi ha dichiarato che la squadra deve ancora entrare nel massimo della forma, ma che ha forte fiducia nei suoi giocatori.

«Non possiamo essere perfetti il 10 settembre – ha continuato Mosconi- dobbiamo migliorare a livello fisico ma siamo sulla giusta strada».

Per quanto riguarda, invece, Corvino, il mister non ha nascosto tutta la sua fiducia nel numero 10 rossoblù.

«Corvino mi piace a tutta fascia, può darci una grande mano, ha fatto un goal di un’altra categoria».