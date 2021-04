Campobasso, entusiasmo alle stelle dopo la vittoria di Notaresco. Tifosi in festa al rientro della squadra (VIDEO)

Più di cento supporters del Campobasso hanno accolto con entusiasmo la squadra, di rientro da Notaresco dopo il 2-1 di oggi pomeriggio che ha permesso ai rossoblù di allungare in vetta alla classifica. Bandiere al vento, sciarpe e fumogeni per la truppa di Cudini, che ha partecipato alla festa subito dopo essere scesa dal pullman di squadra. Dalle 20,40 è sembrato di rivivere un clima da stadio, ben oltre quanto visto nella giornata di ieri al momento della partenza. Ora l’imperativo è mantenere la stessa concentrazione per le restanti undici gare di campionato, così da regalare ad un pubblico passionale quanto reduce da anni di sofferenza, la tanto sospirata promozione in serie C. l.l.