Campobasso, è morto il consigliere comunale Paolo Adamo

Nella giornata odierna, 20 luglio 2020, dopo aver lottato contro una malattia, è venuto a mancare Paolo Adamo, commerciante conosciuto in città e di recente eletto al consiglio comunale di Campobasso nelle fila dei 5 Stelle. Adamo, come anticipato, ha gestito per anni un negozio di arredamenti in città. Poi la pensione e la voglia di mettersi al servizio della sua Campobasso. E così il commerciante si è candidato, risultato poi eletto, tra le fila del Movimento Cinque Stelle. Poi il sopraggiungere della malattia contro la quale ha lottato sino a questa mattina.