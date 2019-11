“Campobasso e il Gabbiano”, la canzone che Fred ha dedicato alla sua città (VIDEO)

“Campobasso e il Gabbiano” è una sorta di testamenti artistico. E’ stata una delle ultime canzoni realizzate ed è sconosciuta al grande pubblico. Anche nel capoluogo in pochi la conoscono. Fu realizzata in occasione dei suoi 60 anni e riflette il non semplice rapporto di Fred Bongusto con la sua città d’origine, tormento che lo ha accompagnato lungo un consistente corso della sua esistenza.

Fa parte dell’album Fred ed è la terza traccia del cd pubblicato nel 1995 da Rti music.

