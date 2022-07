Campobasso e Baranello, due comunità distrutte dal dolore per la prematura scomparsa di Luca Palazzo

L’assicuratore nonché presidente del Consiglio Comunale di Baranello portato via all’affetto della sua famiglia da un male incurabile, contro cui ha combattuto a denti stretti

Due comunità, quella di Baranello paese dove viveva, e Campobasso, città dov’era conosciuto un po’ da tutti anche per la sua professione di assicuratore, distrutte dal dolore per la tragica scomparsa di Luca Palazzo, appena 45 anni, portato via da un male incurabile, contro cui nonostante abbia combattuto a denti stretti non è riuscito ad avere la meglio.

Centinaia i messaggi e i post di cordoglio che in questi minuti si susseguono sui social, per ricordare un ragazzo solare, sempre disponibile ed impegnato su più fronti. Uno su tutti la politica, a Baranello, dove ricopriva la carica di Presidente del Consiglio Comunale, oltre al mondo delle assicurazione, settore in cui era un esperto.

“Non ho parole, più che un collega un grande amico, non riesco a crederci, non mi sembra vero, ciao Luca”. “Riposa in pace fra gli Angeli Luca, grande persona“.

“Troppo presto ci ha lasciato il nostro Presidente del Consiglio Comunale – si legge sulla pagina ufficiale del Comune di Baranello – Il sindaco e l’amministrazione si stringono attorno alla famiglia dell’amico Luca Palazzo”.

Luca lascia la moglie e due bellissimi figli.