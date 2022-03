Campobasso, domani con la Turris non si gioca: campani con ben 11 positività al Covid

La situazione in casa Turris è peggiorata nelle ultime 24 ore: l’alto numero di giocatori positivi impone il rinvio. E il Campobasso pensa alla trasferta di Foggia

Dopo il rinvio per neve, nuovo slittamento per Campobasso-Turris, match che sarebbe ripreso domani dal 46′ sul punteggio di 2 a 1 per la squadra campana. Già nelle ultime 24 ore correvano insistenti le voci su un possibile slittamento, causa numero importante di positività nel gruppo squadra biancorosso, divenute 11 in seguito all’ultimo giro di tamponi. La società di Torre del Greco ha così chiesto lo spostamento delle gare in programma domani e domenica prossima.

Il Campobasso, reduce da due successi consecutivi casalinghi, può così dedicarsi alla sentita sfida al Foggia di Zeman in programma domenica pomeriggio. In attesa delle disposizioni sulla trasferta, il tifo rossoblù si sta già mobilitando per seguire in gran numero la squadra allo Zaccheria. Complice il felice momento e la poca distanza, non è da escludere un maxi esodo per lanciare la sfida ai Satanelli, che attraversano una fase di forma assoluta, come testimoniano le tre vittorie consecutive e la conquista della palma, seppur parziale, del miglior attacco del torneo.