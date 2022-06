Campobasso, domani alle 15 riapre il Terminal bus: terminate le prove di carpenteria metallica

Il Comune di Campobasso comunica che i lavori svolti dall’Impresa P.Q. Edilizia e Strade s.r.l. per l’esecuzione delle operazioni di collaudo, prove di carico sull’impalcato in carpenteria metallica del sovrappasso pedonale nell’area Terminal e che hanno richiesto, nei giorni 9 e 10 giugno 2022, l’interdizione alla circolazione veicolare e pedonale nella zona interessata dai lavori e la conseguente inutilizzabilità del Terminal degli autobus extraurbani di via Giambattista Vico, termineranno domani, venerdì 10 giugno, alle 14.

Dalle 15 in poi, le corse degli autobus extraurbani torneranno così a partire tutte regolarmente dal Terminal autobus di via Giambattista Vico e, conseguentemente, tornerà regolare anche la viabilità cittadina dell’intera zona interessata.