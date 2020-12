Campobasso di rimonta: un super Vittorio Esposito trascina i Lupi. Vastogirardi ko 3-2

Al Campobasso basta un tempo giocato su ritmi sostenuti per piegare le resistenze di un lodevole Vastogirardi, che gioca una prima ora di livello mettendo in seria difficoltà i Lupi reduci dalla prima sconfitta stagionale a Castelnuovo. Mattatore di giornata Vittorio Esposito, autore di una doppietta e di una rete meravigliosa che sarà annoverata tra le segnature più belle della giornata di Serie D, un tiro al volo dai venti metri che riaccende il motore dell’undici di Cudini, apparso ingolfato nella prima frazione. Merito anche dell’undici di Prosperi, che può recriminare per alcuni contropiedi sprecati con la gara ancora in bilico. I gialloblù escono sconfitti a testa alta, il Lupo riprende la vetta.

Primo tempo deludente: un Vastogirardi ordinato imbriglia il Lupo. Due novità per Cudini nell’undici iniziale: Tenkorang rileva lo squalificato Bontà. In avanti, a sorpresa, siede solo in panchina Zammarchi: c’è Di Domenicantonio. Avvio vivace da ambo i lati, ma è il Campobasso a rendersi pericoloso al 14′: taglio dell’ex Tolentino Di Domenicantonio, Cogliati è anticipato per un soffio da un difensore. Al 20′ altra buona occasione per il Lupo, che sembra carburare sulla catena di sinistra: Esposito alza per l’inserimento di Candellori, tiro-cross potente sul quale non arriva Tenkorang per questione di centimetri. Velenosa la risposta del Vastogirardi al 23′: Ruggieri direttamente su punizione impegna severamente Piga che si rifugia in angolo. Replica al 29′: i protagonisti sono gli stessi, ma questa volta serve un super Piga in volo plastico. Funziona bene il piano di Prosperi, in pressing costante sui portatori di palla dei rossoblù, che faticano a servire le punte e debbono accontentarsi di un giro palla sterile. Un tiro cross di Vanzan al 43′ e poco altro nel finale di tempo del Campobasso. La scossa è un dovere.

Campobasso e Vastogirardi al centro del campo

Il Lupo cresce ancora alla distanza: Esposito-show. Cudini non opera cambi nell’intervallo ripresentando lo stesso undici iniziale. Da Esposito a Candellori, tiro sbilenco e palla ampiamente a lato: è il secondo minuto. Di altro tenore l’iniziativa del Vastogirardi al 3′: i rossoblù cincischiano nel possesso, imbucata per Guida che con un destro in diagonale fredda Piga per l’1-0. Reazione Lupo un minuto dopo: cross di Fabriani dopo azione insistita sulla sinistra, non riesce la deviazione vincente di testa a Di Domenicantonio. In contropiede è minaccioso il Vastogirardi: Merkaj sguscia alle spalle di Menna, poi conclude di poco a lato. Al 16′ percussione di Vanzan, il tiro di Di Domenicantonio da centro area sbatte su un difensore. Un minuto dopo la svolta: azione prolungata di Cogliati, raccoglie Esposito atterrato in area da Pesce. Lo stesso numero 10 segna il pareggio spiazzando Guerra, alimentando le speranze di vittoria. Ma il Vastogirardi dimostra di essere in palla con un contropiede clamoroso appena due minuti dopo: da Guida a Merkaj che tutto solo davanti a Piga spreca con un tiro fiacco che fa disperare Prosperi e tutta la panchina alto molisana. La partita si mantiene divertente, seppur rispetto al primo tempo è il Campobasso a spingere con maggiore insistenza fino al sorpasso: al 74′ cross perfetto di Fabriani, Tenkorang di testa trova la risposta di Guerra ma sulla ribattuta insacca mandando in visibilio tutti i compagni. Passano altri cinque minuti ed è tris, confezionato da una gemma assoluta di Vittorio Esposito che, dopo una respinta alta, scaraventa in rete al volo con una conclusione dai 20 metri. Il 3-1 restituisce punti e certezze. Il 2-3 di un Vastogirardi mai domo giunge al 93′ con il subentrato Cagnale: spiazzato Piga con un colpo di testa ravvicinato a una manciata di secondi dal triplice fischio finale. Le.Lo.

Il saluto dei tifosi alla squadra: cori e applausi a fine gara

CAMPOBASSO (4-3-3): Piga, Fabriani (84′ Martino), Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Tenkorang, Candellori, Cogliati, Esposito (85’Zammarchi), Di Domenicantonio. A disposizione: Raccichini, Sbardella, Capuozzo, Corda, Pontillo, Caricati, Sforzini. Allenatore: Mirko Cudini

VASTOGIRARDI (4-4-2): Guerra, Guglielmi (85’Cagnale), Pacciardi, Mele, Ruggeri, Raucci, Minchillo (78’Fraraccio), Pesce (72’Acunzo), Merkaj, Guida, Salatino. A disposizione: Tzafestas, Lucarino, Gentile, Perrino, Ziroli, Cagnale, CamaraAllenatore: Fabio Prosperi

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Marcatori: 48′ Guida (V), 62′ rig. Esposito, 74′ Tenkorang, 80′ Esposito, 94′ Cagnale (V)