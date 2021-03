Campobasso deserta nelle ore serali in zona rossa: regole rispettate

Prosegue il tour serale della nostra redazione durante la zona rossa. Anche ieri sera, venerdì 5 marzo, una nostra troupe ha effettuato un giro per Campobasso dopo il coprifuoco e anche questa volta ha registrato l’assenza di auto e persone in strada. Segno che, almeno nelle ore serali, i cittadini del capoluogo di regione rispettano le regole alla lettera. Un comportamento da perseguire e che risulta estramamente importante per cercare di ridurre il più possibile il contagio in questo momento difficile per l’intera regione.

