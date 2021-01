Campobasso, dal 18 gennaio si potrà presentare domanda per buoni spesa alimentari e prima necessità

Dal 25 gennaio per il sostegno al pagamento delle utenze e/o canone

L’Area Servizi alla Persona, Settore Politiche Sociali, del Comune di Campobasso, ha pubblicato i due avvisi pubblici: uno per l’ammissione al sostegno economico per generi alimentari e di prima necessità e l’altro per il sostegno al pagamento delle utenze e/o canone. Ambedue gli avvisi pubblici sono già scaricabili dal sito dell’Ambito Sociale Territoriale di Campobasso (https://ambitosocialecb.it).

Avviso pubblico per ammissione al sostegno economico per generi alimentari e di prima necessità, con avvio delle domande il 18 gennaio 2021, ore 9.00.

Dalle ore 9.00 del 18 gennaio 2021 (bando sempre aperto) i nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 potranno presentare richiesta per beneficiare di contributi economici per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità mediante: voucher elettronici da spendersi esclusivamente, a scelta delle famiglie in uno o più esercizi commerciali e/o artigianali accreditati dal Comune tra quelli di cui all’apposito ELENCO che sarà pubblicato sul sito internet del Comune medesimo, a seguito di Avviso Pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici aventi sede a Campobasso.

Il voucher sarà erogato in forma virtuale, senza passaggio materiale di denaro, collegandolo al codice fiscale del beneficiario, per cui, tramite un applicativo WEB accessibile anche da smartphone, il beneficiario stesso ed il gestore dell’esercizio commerciale o artigianale effettueranno, contestualmente e ciascuno per la propria parte, le operazioni virtuali inerenti la transazione, con, a fronte degli acquisti effettuati, addebito del valore dello scontrino sulla spettanza dell’utente e accredito su quella del fornitore del servizio che, successivamente, provvederà a rendicontare, sempre per il tramite dell’applicativo WEB, al Comune di Campobasso, ai fini del pagamento delle spettanze.

Il beneficiario potrà effettuare acquisti su uno o più esercizi accreditati, ovviamente anche in tempi diversi, fino a concorrenza della spettanza, la quale viene “scalata” automaticamente in tempo reale all’atto di ciascuna transazione.

Il Comune metterà a disposizione di tutti i beneficiari (oltre che degli operatori economici aderenti) apposito materiale informativo ed esplicativo, anche video, circa l’utilizzo dell’applicativo WEB per la gestione delle transazioni inerenti i voucher.

Possono fare richiesta i cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 con valore ISEE familiare non superiore ad euro 10.000,00.

Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, per cui non sarà possibile presentare più di una domanda per ciascuna famiglia residente.

L’ufficio darà priorità ai nuclei familiari non precedentemente o attualmente assegnatari di misure di sostegno pubblico, quali: reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno sociale previste a livello locale o regionale (buoni, voucher, contributi economici, ecc.). È richiesta la residenza nel Comune di Campobasso.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma web dedicata denominata “buoni spesa Sicare”, collegandosi al seguente link:

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php

Una volta fatta la domanda, per qualsiasi informazione circa lo stato della procedura, l’ammissione o meno al beneficio, l’importo, ecc., gli utenti dovranno accedere, con le credenziali ricevute, alla piattaforma di cui sopra.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:

351.6884347 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.30;

il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30;

0874.405862 il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Si può anche inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:

serena.ruggiero@comune.campobasso.it; vittorio.scarano@comune.campobasso.it

Avviso pubblico sostegno al pagamento delle utenze e/o canone, con avvio delle domande il 25.01.2020, ore 9.00.

DALLE ORE 9:00 DEL GIORNO 25.01.2021 IN POI (BANDO SEMPRE APERTO), i nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici “una tantum” per il sostegno al pagamento di utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza, limitatamente alle utenze ed ai canoni scaduti e/o in scadenza nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020, e mesi successivi (in relazione all’epoca di presentazione della domanda), inclusi i canoni comunali e/o dello IACP ed incluse le rate condominiali.

Possono fare richiesta i cittadini (nuclei familiari) che possano auto-dichiarare in sede di domanda: di avere un valore ISEE familiare, non superiore ad euro 10.000,00; colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 e che, pertanto, possano anche auto-dichiarare una riduzione del reddito complessivo familiare nel corso dell’anno 2020, per una delle seguenti motivazioni: perdita del lavoro per licenziamento determinato da sospensione/chiusura attività; mancata riconferma di lavoro stagionale e/o occasionale; mancata retribuzione delle mensilità precedenti per difficoltà di liquidità delle aziende contemplate tra quelle chiuse/sospese a causa delle misure di emergenza; chiusura o sospensione dell’esercizio commerciale o altra attività di proprietà ovvero attività di lavoro autonomo o libero professionale; nuclei familiari che si trovino in ulteriori situazioni di emergenza economica, conseguenti l’epidemia in atto, non comprese in quelle di cui ai punti precedenti, determinate da altre cause o condizioni particolari, da motivare sinteticamente nella domanda. Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, per cui non sarà possibile presentare più di una domanda per ciascuna famiglia residente.

L’ufficio darà priorità ai nuclei familiari non precedentemente o attualmente assegnatari di misure di sostegno pubblico, quali: reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno sociale previste a livello locale o regionale (buoni, voucher, contributi economici, ecc.). È richiesta la residenza nel Comune di Campobasso.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma web dedicata denominata “affitti e bollette Sicare”, collegandosi al seguente link:

https://ambitosocialecb.sicare.it/sicare/domandaonline.php?_alias=sostegnopagamento

Il Responsabile del Procedimento è la dr.a Raffaela Rosa,

email: raffaela.rosa@comune.campobasso.it