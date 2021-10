Campobasso da sogno: espugna Torre del Greco (3-2) e fa capolino in zona playoff (VOTA IL MIGLIORE)

Rossoblù vittoriosi a Torre del Greco con un'altra prova magistrale in trasferta. Vota il miglior Lupo di giornata Liguori

Nei novantasei minuti di Torre del Greco c’è l’essenza del progetto rossoblù. L’identità di una squadra sorprendente in trasferta; la qualità e il dinamismo degli avanti con gol di pregevole fattura. E, fattore non meno importante, la capacità di soffrire da parte di un gruppo camaleontico, forgiato, unito, diretto da un Mirko Cudini chirurgico nel (ri)disegnare all’occorrenza la sua creatura. Il Campobasso mette ko con merito anche la Turris, terza della classe prima del match del “Liguori”. Dopo un primo tempo di sostanza, un inizio ripresa sontuoso e un finale arroccato, l’esplosione di gioia che consente ai rossoblù, per la prima volta, di affacciarsi nelle posizioni nobili della classifica. Un giusto premio, seppur ancora parziale, ad una squadra che merita tutti i punti fin qui messi insieme.

Le scelte. Rispetto al match con la capolista Bari, Cudini sceglie Magri in difesa e una gestione differente nella costruzione con 3 centrali di ruolo. Davanti tridente Di Francesco-Liguori-Rossetti. Dall’altra parte Caneo perde nel riscaldamento l’attaccante Santaniello, rimpiazzato da Longo al centro della prima linea.

L’avvio è di quelli vibranti. Al 2′ Tascone va al tiro dal limite dopo un primo inserimento di Leonetti che manca l’attimo propizio. Immediata risposta del Lupo che non sta a guardare, con Di Francesco che si incunea tra le maglie della difesa ma viene fermato dall’uscita a valanga di Perina. Dopo le primissime fiammate, la Turris sblocca la contesa al 5′: schema con palla bassa su angolo, raccoglie dal limite Giannone che scaraventa sotto la traversa con un gran tiro sorprendendo Raccichini. Il Lupo incassa, si lecca le ferite, poi si accende improvvisamente al 15′: doppio triangolo Liguori-Di Francesco in velocità, difesa sorpresa con quest’ultimo che nell’harakiri con Perina ha la meglio per l’1-1. Azione di pregevole fattura, così come è pregevole il taglio alle spalle della difesa operato da Bontà al 17′ che manda Rossetti a tu per tu con Perina: l’ex Acireale apre troppo il piattone destro e manda fuori. Sciupata occasione clamorosa, a ridosso della prima tegola che manda ko per infortunio Di Francesco: dentro Vitali al ventesimo. La gara, non ne risente, resta frizzante. Torna ad affacciarsi minacciosa in avanti la Turris al 29′: Giannone pennella ancora col sinistro, Longo non ci arriva per un soffio nel cuore dell’area. Replica rossoblù al 41′ in rapida transizione offensiva: Rossetti si mette in proprio, va sul destro, rasoiata sporcata che passa a pochi centimetri dal palo. Un lampo, l’ennesimo, che certifica l’ottimo primo tempo di un Campobasso altamente propositivo.

Ruggiti e sofferenze. Le sensazioni positive della prima frazione non tradiscono neanche dopo il thè caldo caressiano. Anche nella ripresa, il Lupo non fa sconti e si ripresenta ancora aggressivo mettendo a nudo le debolezze difensive dei campani. Rossetti serve Liguori al 6′: colpo da biliardo in diagonale e palla in buca d’angolo per il 2-1. Al 9′ altra azione magistrale di un Lupo formato trasferta da sogno: Candellori orchestra nello stretto, palla a Vitali che insacca un 3-1 strameritato per la qualità offerta in fase offensiva. Turris tramortita, chiamata a reagire dinanzi ad una squadra apparsa autorevole. Al 62′ suona la carica Tascone per i locali, chiamati alla disputa d’orgoglio: destro dal limite, Raccichini fa buona guardia. Lo stesso portiere salva ancora su Pavone due minuti dopo, sulla respinta Leonetti non riesce ad inquadrare la porta. Segnali di gara ancora viva. C’è da reggere l’urto dopo la sfuriata dei campani, che dopo una buona pressione e una super parata di Raccichini su Leonetti, trovano il 2-3 alla mezz’ora: destro velenoso di Franco dalla distanza, deviazione decisiva di Magri e palla nel sacco. Ora il Lupo prova a contenere con gli ingressi di Parigi e Giunta, rinforzando il centrocampo sul fronte numerico. Minuto ottantaquattro: padroni di casa vicini al pareggio su iniziativa di Giannone e tocco sotto porta di Sartore che è fermato soltanto da un incredibile salvataggio di Raccichini. Sofferenza acuita nel finale: all’88’ cross di Manzi, irrompe Giannone e serve ancora un grande intervento dell’estremo rossoblù a strozzare l’urlo dei corallini, ai quali non bastano sei minuti di recupero spezzettati per trovare il pari. A metà tra cuore e coraggio, gioisce il Campobasso, che si prende l’intera posta in palio. Tre punti d’oro per la classifica e un rendimento in trasferta alquanto invidiabile. le.lo.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio (57’Lorenzini), Esempio; Ghislandi (75’Sartore), Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Longo (57’Pavone), Leonetti. A disposizione: Abagnale, Zanoni, Loreto, Palmucci, Finardi, Iglio, Bordo, D’Oriano. Allenatore: Bruno Caneo

CAMPOBASSO (3-4-3): Raccichini; Magri, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Candellori, Bontà (66’Sbardella), Tenkorang; Liguori (66’Emmausso), Rossetti (81’Parigi), Di Francesco (19’Vitali) 81’Giunta). A disposizione: Zamarion, Coco, Martino, Nacci, Fabriani, Persia, De Biase. Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Sfira di Pordenone

MARCATORI: 5′ Giannone (T), 15′ Di Francesco, 51′ Liguori, 54′ Vitali, 74′ Franco (T)

RISULTATI 10^ GIORNATA. Messina-Vibonese 0-0; AZ Picerno-Monterosi 2-0; Turris-Campobasso 2-3; Bari-Foggia 1-1; Catania-Avellino 2-2; Latina-Catanzaro 0-2; Monopoli-Juve Stabia 1-0; Paganese-Potenza 2-0; Palermo-Virtus Francavilla 1-0; Taranto-Fidelis Andria 2-1

LA NUOVA CLASSIFICA, SERIE C GIRONE C. Bari 24, Catanzaro 20, Turris, Foggia, Monopoli, Palermo, Taranto 16; Campobasso, Francavilla, Paganese, Picerno 14, Monterosi, Avellino 13, Catania 12, Juve Stabia 11, Messina 9, Vibonese, Latina 8, Potenza 7, Fidelis Andria 6