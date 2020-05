Campobasso: da lunedì novità per tre uffici postali

Riaprono le sedi di corso Mazzini e via D’Amato. In via Toscana torna l’orario continuato

Importanti novità in arrivo per tre uffici postali di Campobasso. A partire da lunedì, 25 maggio, riapriranno al pubblico gli uffici postali di Campobasso 1 (corso Mazzini) e Campobasso 2 (via Luigi D’Amato) e la sede di Campobasso 5 (via Toscana), che aveva temporaneamente rimodulato l’orario di apertura, ripristinerà il consueto orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35). In città, con orario continuato è disponbile anche l’ufficio postale di Campobasso Centro (via Pietrunto) e, con la consueta apertura fino alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) gli uffici di Campobasso 3 (viale Principe di Piemonte) e Campobasso 4 (via Gramsci). Anche in questa fase Poste Italiane ribadisce l’invito ai cittadini ad entrare negli uffici postali avendo cura di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico. Ulteriori informazioni sui giorni di apertura, sulle disponibilità orarie degli uffici postali nonché sui servizi offerti sono reperibili sul sito internet www.poste.it.