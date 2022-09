Campobasso, da lunedì 12 ritorna il mercato a corso Bucci

A causa dei lavori per il rifacimento della pavimentazione e delle aiuole era stato spostato per diversi mesi nell’area di parcheggio dell’ex stadio Romagnoli

Corso Bucci, a Campobasso, da lunedì prossimo, 12 settembre, torna ad ospitare il mercato all’aperto dopo tanti mesi dopo che, a causa dei lavori di rifacimento del marciapiede e delle aiuole, era stato trasferito nell’area del parcheggio dell’ex stadio Romagnoli.

In proposito, la Polizia locale, ha emanato un’ordinanza (la numero 167/2022) che prevede il divieto di sosta dalle 7 alle 9 di tutti i giorni feriali in concomitanza del mercato giornaliero su corso Bucci ad eccezione dei mezzi dei venditori ambulanti e di quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico delle attrezzature per il montaggio dei banchi e delle merci.