Campobasso, Cudini: “Avversarie agguerrite? Sì, ma guardiamo in casa nostra. La prestazione è stata ottima”

E’ un Mirko Cudini soddisfatto al termine del successo sul Montegiorgio: il suo Campobasso conquista punti e apprezzamenti soprattutto a Selvapiana, al netto di due vittorie senza subire alcuna rete. La vetta della classifica in coabitazione con due vecchie conoscenze del campionato scorso (Recanatese e Notaresco) testimonia la… Bontà dell’organico, ma ricorda a tutti – e al tecnico in primis – che le avversarie, note ed agguerrite, non regaleranno nulla. Cudini, di questo, è consapevole. E ripete ad una squadra che ha recuperato le giocate di Zammarchi, di mettere in preventivo le sofferenze nell’arco del torneo.

Il ritorno di Zammarchi è apparso convincente…

“Abbiamo allestito una rosa per essere più competitivi possibili. L’ingresso di Zammarchi ci stava, abbiamo il giovane Caricati e la soluzione del portiere under per dare più alternative al discorso under. Per Andrea sono contento: ha fatto gol e ha ripreso confidenza con il campo dopo sei mesi. Questa prestazione può aiutarlo ulteriormente”.

Campobasso in pieno controllo, ma tante opportunità fallite nel primo tempo. Quanto si potrà migliorare in questo aspetto?

“Sì, nel primo tempo abbiamo gestito ma dovevamo sfruttare meglio. Ricordo tre palloni rubati sulla trequarti in cui avremmo potuto far gol e concretizzare. Questo è forse l’unico appunto che posso fare ai ragazzi nell’interpretazione complessiva della gara, bisogna lavorare di più memori di quanto avvenuto domenica scorsa a Castelfidardo. In quella circostanza il punto ci stava, ma si poteva anche vincere nel finale con più cattiveria sotto porta. Oggi (ieri n.d.r.) e ad inizio campionato il Montegiorgio ha dimostrato di essere squadra pericolosa nelle verticalizzazioni, siamo stati bravi nel concedere loro poche chance”.

Come giudica questo avvio di campionato anche alla luce dei risultati delle altre? Notaresco e Recanatese non mollano la presa…

“Intanto noi siamo contenti di aver fatto 10 punti in 4 partite. Non è il massimo possibile perchè a Castelfidardo avremmo potuto anche vincere, ma è senza dubbio un buon bottino. Noi guardiamo in casa nostra, sappiamo la forza delle altre squadre, Pineto, Notaresco, Albalonga e altre. Sarà un torneo equilibrato, noi ci facciamo trovare da subito nelle prime posizioni ed è importante per il morale. Ai ragazzi ho detto che se ci creiamo pressioni inutili, volendo dimostrare a tutti i costi il valore assoluto commettiamo un errore grande. Bisogna pensare ad una gara per volta, raccogliendo il massimo possibile in ogni singola domenica”. L.L.