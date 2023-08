Campobasso ‘controcorrente’, niente tassa di soggiorno per i turisti

Insieme a L’Aquila è l’unico capoluogo in cui non si paga. Firenze è la più cara, per il Centro Studi Enti Locali nel cuore del Rinascimento le tariffe più elevate per questa imposta

Campobasso e L’Aquila si distinguono come le uniche località italiane a resistere all’imposizione della tassa di soggiorno. Nel frattempo, Firenze emerge come la città con le tariffe più elevate per questa imposta. Nel cuore del Rinascimento, le richieste sono superiori rispetto ad altre importanti città del paese, per ogni categoria di struttura ricettiva considerata nell’analisi recente del Centro Studi Enti Locali per Adnkronos.

Il Csel sottolinea che l’imposta di soggiorno è applicata per ogni notte trascorsa in una struttura ricettiva a persona, con regolamentazioni specifiche (che devono essere verificate da ogni contribuente) che includono spesso riduzioni ed esenzioni oggettive (come l’esenzione durante certi periodi dell ‘anno) o soggettive (come esenzioni per minori, persone con mobilità ridotta o residenti nel comune in questione). Di solito, viene stabilito anche un periodo massimo di applicazione dell’imposta, oltre il quale non si applica più in base alle notti di pernottamento.

Attualmente, su 20 città capoluogo, ben 17 implementano questa tassa. Tuttavia, tre città sono esentate: L’Aquila, Campobasso e Bari. Va notato che Bari ha recentemente istituito questa tassa (tramite una delibera del Consiglio comunale del 25 luglio 2023) e manca solo l’adozione delle tariffe per renderla effettiva. Tra le città analizzate, Ancona, Cagliari, Palermo, Perugia, Potenza e Trieste presentano tariffe più contenute, al di sotto della media per le diverse voci considerate nell’analisi. Per quanto riguarda Venezia, l’attenzione è stata posta sulle “tariffe base”, ovvero le tariffe valide durante l’alta stagione nel centro storico e nelle isole ad alto valore turistico.