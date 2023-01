Campobasso, contrada Colli nel più totale abbandono. I cittadini chiedono aiuto

Gravi disagi per gli abitanti di contrada Colli a Campobasso che da quattro anni denunciano lo stato di abbandono della loro zona. Un tratto di strada, di circa 800 metri, all’imbocco della strada comunale Sterpone.

Quel tratto di strada di contrada Colli, da un lato è di competenza del comune di Campobasso, dall’altro di quello di Ferrazzano. Il lato con una situazione disastrosa è quello di competenza del comune capoluogo.

Dal lato di Campobasso l’erba non viene mai tagliata e gli abitanti della zona sono costretti a fare da soli. Le cunette sono sempre ostruite e quattro anni fa è stato il comune di Ferrazzano a ripulire anche il lato non di sua competenza. Ma da allora il comune di Campobasso non ha più provveduto.

Spesso – segnalano i cittadini – «siamo costretti a richiedere aiuto per la riparazione della condotta dell’acqua, ma dal Comune non riceviamo risposta.»

Inoltre gli abitanti registrano piccole frane in diversi punti della strada.

Per non parlare del manto stradale, strada di competenza del comune di Campobasso, le immagini parlano da sole.

Lanciamo allora un appello all’amministrazione comunale del capoluogo affinché possa intervenire in una zona evidentemente abbandonata.