Campobasso, continuano i lavori di risistemazione delle rotatorie

Ultimata quella in via Campania. Nei prossimi giorni nuovi interventi sono previsti per le rotonde di contrada Macchie, Selva Piana e in prossimità del pastificio Guacci

Dopo i lavori di risistemazione che hanno interessato nelle scorse settimane le rotatorie poste a via Conte Rosso e via Benedetto Croce, continua il lavoro di manutenzione da parte dell’Amministrazione comunale per rendere sicura e scorrevole la mobilità in altre zone della città.

Infatti sono stati portati a termine quest’oggi i lavori di risistemazione della rotatoria di via Campania e nei prossimi giorni nuovi interventi sono previsti per le rotatorie poste a Contrada Macchie, Contrada Selva Piana e in prossimità del pastificio Guacci.