Campobasso, consegnate le “chiavi” dello stadio all’Ad di Avicor, Aldo Vicenzo

L’amministratore delegato e fondatore del colosso canadese, molisano originario di Sepino, lo scorso maggio ha acquisito i diritti per la denominazione commerciale dell’impianto di contrada Selva Piana che ha ospitato la cerimonia

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 agosto, il cerimoniale con la simbolica consegna delle chiavi dello stadio di contrada Selva Piana ad Aldo Vicenzo, amministratore delegato di Avicor, colosso canadese dell’arredamento e dell’edilizia, che nello scorso maggio aveva acquisito i diritti per la denominazione commerciale dell’impianto. Presenti all’evento, che si è svolto all’interno della struttura sportiva, il vice presidente del Campobasso Calcio, Nicola Cirrincione, il segretario Mario Colalillo, il presidente del Coni Molise, Vincenzo D’Angelo, il presidente della Figc Molise, Piero Di Cristinzi e l’assessore Simone Cretella per il Comune di Campobasso.

Ad ogni buon conto, l’obiettivo primario è il salto di categoria in Lega Pro, ma Vicenzo – che oggi si è presentato a stampa e tifosi – ha tenuto a ribadire che «ha sposato la causa rossoblù per il bene nei confronti delle proprie radici e per l’amicizia con Matt (Rizzetta) e Nicola (Cirrincione) con i quali c’è totale sintonia di vedute».