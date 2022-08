Una nuova opera d’arte arricchisce il patrimonio dei murales a Campobasso. Il titolo è Notti di bombe cadenti e rientra nel Draw the Line 2022. Autori Mirko Loste Cavallotto (la mano che ha disegnato l’immagine delle labbra in via Monsignor Bologna) e Davide Smake.

Il murale è stato ultimato nelle scorse ore è fa bella mostra di sé in via Novelli.

(Foto: pagina Draw the line)