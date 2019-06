Campobasso, Circelli precisa: «Sono ancora il presidente. Resta intesa con il Benevento»

La S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, nella persona del presidente Nicola Circelli, fa presente in una nota che il comunicato riguardante meri atti di assestamento societario, fa parte di un accordo più ampio tra il presidente stesso e il gruppo Halley Holding ed è dunque da considerarsi una semplice notizia ufficiale.

Si precisa, pertanto, che a tutt’oggi il presidente della S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso è Nicola Circelli e che per quanto riguarda l’intesa con il Benevento Calcio e l’operato dell’area tecnica rossoblù Minadeo-Mandragora nulla è messo in discussione.