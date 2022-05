Campobasso, che salto per Tenkorang: il centrocampista ha l’accordo con un club di serie A

Doppio salto in avanti per Joshua Tenkorang, 22enne di nazionalità italiana, autore di 5 reti e 4 assist nelle 30 partite giocate quest’anno nel girone C di serie C con la maglia del Campobasso.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da notiziariocalcio.com, infatti, il centrocampista centrale ha l’accordo con la Cremonese, neopromossa in serie A, che ha sferrato l’attacco decisivo dopo i primi approcci nel mese di febbraio quando gli sarebbe stato prospettato un contratto triennale con scadenza nel 2025. Sul classe 2000 avevano messo gli occhi anche un altro club di A, l’Empoli, e anche un altro di B, il Perugia.

La mezzala è cresciuta nel settore giovanile dei tedeschi dell’Arminia Bielefeld prima di passare ai pari età del Novara. In prima squadra arriva però grazie alla Romentinese, club di Eccellenza che decide di puntare sul giovanissimo centrale all’esordio in prima squadra. Dopo due annate nelle categorie regionali, nel 2018 viene acquistato dal Lanusei, in Serie D, dove nel corso della stagione metterà insieme 32 presenze e tre reti. L’ottimo impatto avuto in quarta serie gli consente di attirare su di se gli occhi di numerosi osservatori, tra cui quelli del Campobasso, che decide di tesserarlo per la stagione 2019-2020. Il primo campionato con la maglia rossoblu non è da ricordare, complice anche lo stop forzato a causa della pandemia. Nell’annata seguente Tenkorang realizza tre reti e un assist, risultando decisivo per il ritorno tra i professionisti dei lupi.

Impossibile da dimenticare la prima rete da professionista nel match tra Fidelis Andria e Campobasso giocato il 26 settembre 2021 a Selvapiana: un giocatore degli ospiti, avanti 1-0, rimane a terra e un suo compagno calcia fuori il pallone. Il Campobasso batte la rimessa e rilancia per restituire il possesso, ma Tenkorang – che forse non aveva compreso la situazione – interviene e va in gol scatenando la rabbia degli avversari. A quel punto i padroni di casa decidono di lasciar segnare gli ospiti (in realtà solo al secondo tentativo), che poi vinceranno la partita 3-1.