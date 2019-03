Campobasso-Cesena, Riccardo Cucchi domenica sugli spalti del Selvapiana (VIDEO)

REDAZIONE

Sarà una domenica speciale a Selvapiana. Questo lo si capisce dall’aria che tira in queste ore. E lo sarà ancora di più perché è prevista sugli spalti la presenza di un graditissimo ospite: Riccardo Cucchi. La “voce” di “Tutto il calcio minuto per minuto” è stato invitato dalla società e ha risposto subito “presente” attraverso un video che è apparso sulla pagina ufficiale del Campobasso in cui annuncia: «Domenica prossima tornerò al Nuovo Romagnoli, sarà emozionante rivedere correre sul prato verde le maglie rossoblù. Tornerò con la memoria a tante, straordinarie partite vissute e raccontate in passato. Grazie al Campobasso, grazie per questo invito nell’arco delle celebrazioni per i cento anni di storia dei Lupi. A domenica».