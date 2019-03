Campobasso-Cesena, a fine partita scontri tra tifoserie: volano bottiglie e sassi (FOTO)

Una domenica di emozioni a Selvapiana in occasione del match tra Campobasso e Cesena. Curva piena, striscioni e palloncini in occasione della sfida di campionato che mancava dal novembre del 1986. Tuttavia a fine partita non sono mancati i tafferugli tra le due tifoserie. Lanci di pietre, bottiglie e insulti hanno creato attimi di panico nel parcheggio grande dei Distinti del Selvapiana. Nessuna conseguenza, per fortuna, anche se sarebbe potuta finire peggio. Tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine in assetto antisommossa che ha contribuito a riportare la calma.