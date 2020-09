Campobasso – Cerignola, consentito l’accesso a 1000 spettatori: biglietti in vendita da oggi

I tifosi del Campobasso potranno tornare ad assistere dal vivo ad una partita del Lupo. Nel rispetto del Dpcm n.198 del 07/08/2020 e grazie al supporto di tutte le Autorità competenti in materia, per l’allenamento congiuntocon l’Audace Cerignola in programma domenica 20 settembre alle ore 15.00, sarà consentito accedere allo Stadio ad un numero massimo di 1.000 persone, occupando il proprio posto indicato sul biglietto, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro.

L’acquisto dei tagliandi per i settori di Tribuna e Curva Nord sarà possibile online, utilizzando la biglietteria online sulla piattaforma www.bigliettoveloce.it, e presso il Campobasso Store a partire da oggi, venerdì 18 settembre.

I biglietti per la Curva Nord saranno in vendita al prezzo di 5€ ; la Tribuna laterale 10€ e la Tribuna Centrale 15€. A ogni biglietto corrisponderà un posto assegnato, che dovrà essere rigorosamente occupato dal proprio titolare nel rispetto dell’uso dei dispositivi di protezione individuale e di indossare quindi le mascherine protettive, del divieto di assembramento, del rispetto del distanziamento e di quanto altro previsto per la prevenzione al contagio al Covid 19.

Nei vari accessi saranno indicati file e numeri di posto, ci sarà inoltre personale adeguato a fornire eventuali informazioni.

La SSD Città di Campobasso chiede la massima collaborazione ai propri tifosi nel rispettare tutte le indicazioni contro il Covid 19 e invita i sostenitori rossoblù ad osservare rigorosamente tutte le misure precauzionali, ad indossare sempre la mascherina protettiva e ad evitare qualsiasi tipo di assembramento sia all’interno che all’esterno dello Stadio.