Campobasso capitale dello street food secondo Gambero Rosso

CAMPOBASSO

In Molise si mangia bene. Un’affermazione che diventa un assioma se a confermarlo è nientedimeno che Gambero Rosso. Il guru dell’enogastronomia in Italia sostiene che a Campobasso “tra pizza e panini” si gusta “il migliore street food”. «L’antica tradizione dell’arte bianca molisana – si legge nell’articolo presente sul noto portale – ha dato vita a forni e pizzerie di alta qualità». Ai tempi della transumanza era la “panonta” (la fetta di pane insaporita con il grasso di cottura della pancetta) a fare da padrona, ma oggi il Molise è il primo e il migliore in Italia soprattutto per la produzione dei prodotti da forno.

In particolare, nel capoluogo panini e pizze sono quelli ad andare più in voga. «Cibi perfetti – si cita testualmente nell’articolo – anche da portare con sè durante le passeggiate nella natura».

Insomma, secondo Gambero Rosso, Campobasso può definirsi la capitale dello street food in Italia. La ‘Mbosta, Capracotta in città, Panificio Eredi Palazzo e Marzitelli sono annoverati all’interno della guida Street Food 2019 edita dal gruppo editoriale specializzato in enogastronomia. Fautori del cosiddetto street food in versione “cambuasciana” che, ovviamente, (senza presunzione) non teme imitazioni.