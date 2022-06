Campobasso ‘capitale’ della musica: Litfiba al Corpus Domini, Elisa il 21 luglio

E sabato 18 giugno concerto di Mario Biondi. Tre grandi appuntamenti per un’estate che parte con il botto. Lunedì la presentazione degli eventi del Corpus Domini in Comune

Recuperata in extremis la data in Molise del “Back to the Future Live Tour”, l’evento itinerante che vedrà esibirsi sui palchi di tutt’Italia Elisa.

Sfumata la trattativa che avrebbe dovuto portare la star internazionale allo stadio “Le Piane” di Isernia il 21 luglio luglio, il Molise si era dato per vinto. E invece anche la nostra regione rientra nelle tappe del tour dell’artista.

E lo fa con Campobasso, sempre il 21 luglio

Palazzo San Giorgio è riuscito a trovare la quadra con il manager di Elisa, che cura gli interessi anche di due altri pezzi da novanta che si esibiranno nel weekend del Corpus Domini.

Sabato 18 il live di Mario Biondi, domenica 19 giugno i Litfiba a Selvapiana

Un’estate che parte col botto insomma e che aggiunge una ciliegina sulla torna rappresentato dal live di Elisa, sempre nell’area di Selvapiana. Evento quest’ultimo a pagamento.

Sui principali portali di vendita di ticket per concerti non figura ancora la data del 21 luglio, ma è questione di ore.

Il progetto di Elisa è davvero importante: ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale: un parco, una zona di calanchi, un bosco, un borgo antico, un luogo storico (la scelta delle tappe è stata fatta coinvolgendo i territori stessi).

Così “Back to the Future Live Tour” non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green.

Al centro, infatti, ci sarà sempre un impegno particolare per l’ambiente, seguendo un importante protocollo redatto dal Politecnico di Milano e Music Innovation Hub. Durante il tour prenderà inoltre vita il progetto Music For The Planet, realizzato da Music Innovation Hub ed AWorld a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.