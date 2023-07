Campobasso cambia volto, via Cavour si rifà il look

Dopo la fine dei lavori che hanno interessato la prima parte dei tornanti della collina Monforte, un altro importante intervento sta interessando il capoluogo di regione.

«È partito il progetto congiunto, promosso dai settori mobilità e sociale del Comune di Campobasso, – ha scritto l’assessore Simone Cretella – per la riqualificazione dell’area antistante il carcere di via Cavour.

L’intervento prevede la realizzazione e la segnalazione di un percorso pedonale in piena sicurezza, da via Herculanea fino alla fermata autobus di via Cavour, con l’abbattimento delle barriere architettoniche ed il posizionamento di nuovi elementi dissuasori a tutela dei pedoni, fino ad oggi costretti spesso a muoversi sulla carreggiata stradale a causa del l’invadenza delle automobili in sosta irregolare che da ora in avanti non ci saranno più.

Un ulteriore intervento consentirà anche di abbellire l’area con l’inserimento di elementi di arredo urbano realizzati con il contributo di soggetti socialmente svantaggiati.

Lo stesso tratto di percorso, nelle prossime settimane, sarà affiancato anche dalla corsia ciclabile che collegherà la zona universitaria con il centro città.

A piccoli, ma inesorabili, passi, verso una città migliore e più sostenibile.»

Foto: Carmine Scarinci