Campobasso cambia volto e dà il via agli eventi del Corpus Domini

Prima giornata di eventi e manifestazioni in occasione del weekend più importante dell’anno per Campobasso, che dopo due anni di assenza causa pandemia può tornare a festeggiare il Corpus Domini, con il clou previsto ovviamente domenica mattina in occasione della sfilata dei Misteri.

Già da questa sera però il centro del capoluogo si è popolato di campobassani e non, mai come quest’anno desiderosi di prendere parte alla loro festa ed iniziare a riassaporare la classica ‘passeggiata alle bancarelle’. Numerosi gli eventi nel cartellone, già dalla giornata di oggi. Inaugurata “La Città dei Misteri: tra borghi e tradizioni”, appuntamento di promozione e marketing territoriale lungo Corso Vittorio Emanuele II, insieme alla Mostra Mercato dei prodotti tipici molisani.

Ha aperto i battenti anche ildiavolodeimisteri. Ma giovedì 16 è stata anche la giornata che ha dato il via ai concerti gratuiti che si terranno in piazza della Vittoria, uno per ogni sera, fino a domenica 19 giugno. Alle 21, sul palco di Piazza della Vittoria, è iniziata l’esibizione di Christian Di Fiore & Sinfonia Ensemble – “La Zampogna fra Tradizione e Modernità”.