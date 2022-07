Campobasso Calcio, specchio di una regione tra il “già” e il “non ancora”

GIUSEPPE CAROZZA

Campobasso. Non mi reputo certamente un cronista sportivo, per quanto la lettura dei resoconti agonistici, presi nell’insieme delle diverse specialità, mi appassioni da sempre. Mi sono cimentato del resto anch’io, nei miei anni verdi, a livello chiaramente dilettantistico o, se si preferisce, scolastico, in talune pratiche agonistiche come calcio, basket ed atletica leggera che, non lo nascondo, hanno contribuito ad accrescere in me, verso le specialità olimpiche nel loro insieme, una passione altrettanto forte e sincera come quella rivolta ai classici della letteratura antica e moderna, dallo studio dei quali continuo a trarre nutrimento per la mente e per la vita quotidiana. La simpatia poi o, per dirla in modo ancora più esplicito, il tifo per la squadra del nostro capoluogo non nascondo che mi accompagna fin dagli anni giovanili, quelli in cui, da studente universitario in quel di Milano, non esitavo ad inorgoglirmi nei confronti di tanti amici meneghini che talora, e non solo a livello di battuta umoristica, collocavano la nostra città e la relativa compagine calcistica a volte in Abruzzo, a volte in Campania, a volte addirittura in Puglia e solo grazie alla lungimirante cultura geografica di qualcuno, per fortuna, anche (e finalmente…) in Molise.

Ora, lungi dal voler cimentarmi da esperto opinionista in considerazioni specialistiche o, peggio ancora, tecniche sulle vicende che proprio in questi giorni ed in queste ore tengono con il fiato sospeso la squadra calcistica campobassana ed i tanti suoi tifosi diffusi non solo in regione ma anche al di fuori dei nostri ristretti confini, mi piace condividere con il lettore una breve riflessione riguardo a tale incresciosa situazione in atto all’interno del team calcistico più rappresentativo della regione con l’obiettivo tuttavia, semplice e pur sempre opinabile se si vuole, di ritenere come, in fin dei conti, non c’è mai nulla di nuovo nelle mutevoli vicende di questa nostra amata terra, sotto ogni punto di vista. Si ha in sostanza sempre l’impressione che, nel momento in cui finalmente, dopo tanto “penare” – a livello sia reale sia metaforico – si sia raggiunti ad ottenere un significativo obiettivo di cui andare giustamente fieri e per il quale manifestare anche sentimenti esteriori di gioia, dopo neanche avere assaporato il gusto della conquista, si debba già in qualche modo fare tutti gli scongiuri del caso affinché la sensazione, precaria magari finché si vuole ma allo stesso tempo amabile, della soddisfazione raggiunta non debba cedere il paso, di lì a poco, all’amarezza di chi sa quale imprevista delusione. In fin dei conti, pur con tutte le dovute proporzioni del caso (in fondo, non si dimentichi che si sta disquisendo soltanto di calcio e non certo di una catastrofe naturale…), la sensazione di queste giornate, per gli amanti del calcio nostrano ma anche per i semplici suoi simpatizzanti è proprio quella di chi, mentre stava o sta assaporando il gusto per il raggiungimento di un traguardo, cada ahimé proprio a pochi centimetri dal traguardo, lasciando soffocato in gola ai propri supporters quel naturale grido di vittoria che accompagna la conclusione di una corsa vittoriosa. Tutti noi, a questo punto, ci auguriamo che le problematiche del Campobasso calcio possano trovare, per la gioia collettiva, quell’auspicata e degna soluzione dalla quale il timore di questi giorni possa trasformarsi ancora una volta in viva soddisfazione per poter tornare ad ammirare la squadra del cuore nella categoria che, pur al di là dei propri meriti e limiti, le appare tutto sommato come la più confacente. Come non vedere però, pur nell’attuale scarna cronaca sportiva, un inquietante richiamo al “destino” (mi si lasci passare questo termine che potrà apparire finanche eccessivo) del nostro Molise che in tante altre occasioni, sul più bello, è stato costretto a fare marcia indietro rispetto al raggiungimento di traguardi che, in fase di programmazione, non c’è stata mai una volta che non siano stati presentati in pompa magna, dandosi finanche dei tempi per la loro realizzazione che poi, immancabilmente, non solo non sono stati rispettati ma addirittura non ci si è accorti nemmeno del loro inizio. Non ci si vuole riferire qui unicamente al compimento o all’ammodernamento di infrastrutture come, ad esempio, strade o ferrovie che, pur alle prese con perenni lavori di rifacimento, quando sembrano lì lì belle e pronte per essere finalmente affidate all’utenza, non si sa perché c’è sempre qualche imprevisto intoppo o cavillo legale che non solo ne ritarda il riutilizzo ma, addirittura, ne mette in forse finanche la conclusiva realizzazione; si vuole porre attenzione anche a tutte quelle altre e non meno importanti iniziative tese alla conservazione, ad esempio, dei tanti beni culturali di cui è ricco il nostro territorio ad ogni sua latitudine e che, quasi sempre, dopo una promettente fase iniziale di pubblicizzazione e di fruizione, ecco che sono rimaste nel classico dimenticatoio. Quante biblioteche o edicole o luoghi di incontro fra generazioni, tanto per riferirci a qualcosa di concreto, dopo promettenti aperture e solenni inaugurazioni oggi intristiscono i visitatori dei nostri centri (mi riferisco in particolare a quelli più piccoli, evidentemente), che li trovano, se non proprio chiusi, poco frequentati o considerati spazi di nessun valore. La voglia di emergere e di mettersi in mostra da parte di un territorio si coglie, a nostro modesto parere, proprio nell’entusiasmo con cui esso è capace di custodire le proprie radici, fatte queste ultime di cultura, della saggezza dei propri vecchi, del proprio bagaglio di esperienze antiche e, perché no, anche dell’attaccamento ai colori di una maglia che possa rappresentare un aggregato di passioni sempre vive e sempre nuove.