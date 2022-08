Campobasso calcio, scade domani il termine per presentare le manifestazioni d’interesse

Alcuni soggetti avrebbero risposto al bando predisposto dal Comune nel caso in cui, con la sentenza del Consiglio di Stato del prossimo 25 agosto, si confermerebbe l’esclusione dalla Lega Pro. Intanto, la squadra continua a lavorare a Paduli e domani si sposterà a Rivisondoli

Nelle loro mani o, meglio, dalle loro penne sarà tracciato il futuro del Campobasso. Il presidente facente funzioni, Paolo Lotti (in luogo del presidente della V sezione, Luciano Barra Caracciolo, che era tra i firmatari dell’accoglimento della sospensiva); il relatore, Giorgio Manca, proveniente dal Tar della Sardegna, e i consiglieri Perotti, Di Matteo e Bottiglieri comporranno il collegio giudicante del Consiglio di Stato che si esprimerà sulla richiesta di riammissione dei Lupi in Lega Pro.

A questo proposito scadrà alle 12 di domani, sabato 20 agosto, il termine per le manifestazioni di interesse in risposta al bando predisposto dal Comune di Campobasso che saranno prese in considerazione nel caso in cui la sentenza di Palazzo Spada dovesse essere sfavorevole per la società rossoblù in base all’articolo 52, comma 10, delle Noif (Norme Organizzative Interne Figc). In soldoni, la città della società non ammessa può partecipare con una propria società ad un campionato della Lnd, anche in soprannumero, purché – tra le altre condizioni da soddisfare – non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale. In questo contesto, sarà da valutare anche la posizione del socio americano – sia pure di minoranza – dell’attuale sodalizio, Matt Rizzetta, il quale godrebbe anche del favore della piazza.

Sul fronte sportivo, in caso di accoglimento del ricorso del Campobasso – che continua a lavorare, agli ordini di mister Prosperi, sul campo di Paduli e domani si sposterà nel ritiro di Rivisondoli (AQ) – il torneo potrebbe presentarsi al via addirittura con 62 squadre, due in più rispetto ai programmi originari. Se così fosse, sarebbero da capire le intenzioni del Consiglio Direttivo della Lega Pro sulla composizione dei gironi, che potrebbero subire delle semplici aggiunte o essere ricomposti.