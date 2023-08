Campobasso Calcio, Ricciardi chiarisce: «Problemi familiari, ma non ho lasciato il ritiro»

Sul fronte mercato, il Vastogirardi ufficializza l’ingaggio del difensore centrale Manuel Visani (classe 1999) dal Barletta 1922

«Anch’io sono molto dispiaciuto per questa decisione che ho preso, ma a volte i problemi familiari e la famiglia vengono prima di tutto e cercherò di risolverli in tutti i modi. Ringrazio tutti per l’accoglienza che mi è stata riservata, ma ci tengo a dire che non ho lasciato assolutamente il ritiro perché credo che nessuno voglia lasciare il ritiro del Campobasso di cui ognuno vorrebbe far parte». E’ quanto afferma a “CB Tv”, il canale della società rossoblù, il centrocampista, Luca Ricciardi, prelevato dall’Fc Matese che per venti giorni ha fatto parte del gruppo di mister Andrea Mosconi impegnato nella preparazione precampionato.

Intanto, sul fronte mercato il Vastogirardi «rende noto – si legge in una nota della società gialloblù – l’ingaggio di Manuel Visani, difensore centrale proveniente dal Barletta 1922. Nato a Foggia il 27 gennaio 1999, calcisticamente nasce proprio a Foggia, dove fa parte della Primavera. Nel corso della sua esperienza calcistica gioca con il Finale Primavera, Grumentum e San Severo. Il ventiquattrenne, è un ragazzo dal piede sinistro molto educato, già nelle prime apparizioni ha dimostrato questa e tutte le altre qualità. A Manuel, un grosso in bocca al lupo per la stagione che disputerà in gialloblù».