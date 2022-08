Campobasso Calcio, qualcosa si muove per l’Eccellenza tra Lotito, Berardo e Rizzetta

L’altra società del capoluogo, il ‘1919′, ha smentito qualsiasi contatto in questo senso con il patron della Lazio (immortalato con Adelmo Berardo al Centrum Palace) e con qualsiasi altro soggetto, mentre Rizzetta ha incontrato i vertici del Campodipietra. Intanto, il sodalizio di Gesuè valuta la possibilità di ricorrere al Tar sperando di seguire le orme della Sambenedettese

Da quale calcio si ripartirà a Campobasso dopo l’esclusione dalla Lega Pro e la chiusura delle porte della serie D? Quesito di non facile soluzione, ma qualcosa si muove nell’aria anche grazie alla campagna elettorale in corso. Ma andiamo con ordine. Ieri, martedì 29 agosto, il candidato all’uninominale del Senato in Molise e presidente della Lazio, Claudio Lotito – che è stato immortalato al Centrum Palace a colloquio con Adelmo Berardo, rappresentante dell’altra società del capoluogo, il Campobasso 1919, militante in Eccellenza che, però, ha smentito qualsiasi tipo di contatto in tal senso aggiungendo anche che, il presidente Rispoli, non ha dato mandato ad alcuno di trattare – ha colto subito la palla al balzo rispetto agli ultimi eventi con una dichiarazione dirompente: “Voglio risarcire il Campobasso e che torni nel calcio professionistico anche rimettendoci di persona. Oggi la Lazio deve ridare qualche cosa al Campobasso e io sono a disposizione per darlo. Al di là della giustizia sportiva dobbiamo risolvere il problema del Campobasso. Io dico che quello che è successo va messo da parte bisogna guardare al futuro”.

Parole che hanno scatenato qualche malumore nell’ambiente laziale e che Lotito è stato costretto a precisare a stretto giro, come riportato da cuoredilazio.it: “Trentacinque anni fa la Lazio prevalse negli spareggi a Napoli contro Campobasso e Taranto: una storia che per i tifosi biancocelesti è diventata leggenda, perché coronamento di una stagione di enormi sofferenze, cominciata con nove punti di penalizzazione. Oggi, da appassionato di sport, prima ancora che da imprenditore e dirigente sportivo, ho ricordato quel fatto utilizzando un termine, “risarcimento”, che non ha alcuna connessione tra quanto accaduto ormai nel secolo scorso, in quanto la Lazio vinse meritatamente sul campo, ma che attraverso la mia figura di Presidente della Lazio, il Campobasso possa avere un supporto, per tornare nel calcio nazionale. Un “risarcimento” da intendersi dunque come voglia di lavorare per restituire ai tifosi della squadra molisana l’opportunità di militare nelle categorie professionistiche”.

Intanto Matt Rizzetta, l’imprenditore italo-americano e tuttora socio di minoranza del Campobasso di Gesuè, avrebbe incontrato i vertici del Campodipietra – altra società che milita in Eccellenza – per valutare se ci possano essere i margini per costruire qualcosa. In tutto questo, la società rossoblù sta valutando la possibilità di ricorrere al Tar nella speranza di seguire le orme della Sanbenedettese per cercare di mantenere almeno in quarta serie la squadra di punta della città.