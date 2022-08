Campobasso calcio, la società ai tifosi accorsi a Rivisondoli: “Difendiamo ciò che C spetta”

“Insieme difendiamo ciò che C spetta”. È il titolo della foto postata dal Campobasso calcio sul proprio profilo social ufficiale e rivolta ai tifosi accorsi a sostenere la squadra nel ritiro di Rivisondoli (AQ) dove la squadra sta lavorando agli ordini di mister Fabio Prosperi.

Ad oggi, domenica 21 agosto, mancano solo quattro giorni al pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso della società rossoblù in merito all’esclusione dal campionato di Lega Pro decisa dalla CovisoC e confermata dal Collegio di Garanzia del Coni. Nel caso in cui il responso dei giudici di Palazzo Spada fosse sfavorevole, si valuteranno le manifestazioni d’interesse pervenute al Comune di Campobasso per costituire una nuova società e ripartire dalla serie D nel solco di quanto contemplato dalle Noif (Norme di Organizzazione Interna della Figc).