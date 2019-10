Campobasso Calcio, la Nord: «Da domenica striscioni esposti al contrario»

I tifosi delusi dopo l’ultima sconfitta con il Porto Sant’Elpidio: «Qualcuno deve predersi la responsabilità di questi errori»

CAMPOBASSO. «Da domenica prossima tutti i nostri vessilli e striscioni verranno esposti al contrario in segno di protesta verso chi scende in campo e chi li gestisce e per tutto il primo tempo rimarremo in silenzio, nel secondo tempo invece canteremo solo cori dedicati alla maglia e al movimento ultras in generale, questo in tutte le partite in casa da ora fin quando lo riterremo opportuno». È la decisione dei rappresentanti del tifo organizzato della curva Nord del Campobasso, comunicata attraverso il canale social ufficiale, dopo la sconfitta di domenica scorsa a Porto Sant’Elpidio, con i padroni di casa che si sono imposti per 2-1 sui rossoblù che sono sprofondati in zona playout.

«In questi giorni – hanno proseguito – ci siamo confrontati con la squadra e con l’allenatore del nostro amato Lupo in merito all’attuale situazione in classifica. La squadra non gioca come dovrebbe e non riesce ad ottenere risultati positivi con continuità, è chiaro che qualcosa non va, a nostro parere il problema è o l’allenatore o la squadra che scende in campo. Non sta a noi decidere come reagire, ma una cosa è certa: qualcuno si deve prendere le responsabilità di questi errori e, di solito, è l’allenatore. «Per quanto riguarda le trasferte – hanno concluso – non mancherà la nostra voce per tutti i 90 minuti ma solo per rappresentare al meglio la curva e la città che a nostro parere non deve mai sfigurare a prescindere dal numero sui gradoni e dai risultati in campo soprattutto in terra straniera».