Campobasso Calcio, il 18 luglio udienza per esame ricorso. Ultima spiaggia?

È l’ultimo grado della giustizia sportiva con cui si deciderà sull’ammissione alla prossima Lega Pro. La società: “Fiduciosi nelle nostre argomentazioni e nel lavoro dei legali, attendiamo con serenità e profondo rispetto il verdetto”

Si terrà il prossimo 18 luglio l’udienza del Collegio di Garanzia del Coni per l’esame del ricorso presentato lo scorso 11 luglio dal Campobasso “contro la delibera del Consiglio Federale della Figc dell’8 luglio che ha ha respinto il ricorso proposto alla Co.Vi.So.C. e non ha concesso alla stessa la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della società medesima al Campionato di Serie C 2022/2023”.

È quanto si legge sul sito ufficiale del Coni in cui si comunica, appunto, che “la prossima sessione di udienze della Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche è stata fissata in data 18 luglio 2022, a partire dalle 15”.

Dal canto suo, il Campobasso si dice “fiducioso delle proprie argomentazioni e del lavoro svolto dallo studio DCF legal, attende con serenità e profondo rispetto il verdetto del Collegio di garanzia, con l’auspicio che già all’indomani dell’udienza si possa dare il via alla nuova stagione. Con la consapevolezza che sia ovviamente necessario attendere il giudizio, la ripresa degli allenamenti è stata comunque programmata avendo in questo momento, come società professionistica e quindi a prescindere dall’esito del ricorso, degli obblighi nei confronti dei calciatori attualmente sotto contratto”.