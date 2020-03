Campobasso Calcio, da domani riprendono gli allenamenti a porte chiuse

I campionati di serie D sono stati sospesi fino al prossimo 3 aprile: restano otto giornate da giocare

CAMPOBASSO. In attesa della ripresa del campionato di serie D, il Campobasso di mister Mirko Cudini riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani, mercoledì 11 marzo. In classifica, i Lupi sono in seconda posizione a soli tre punti dalla capolista Matelica ad otto giornate dalla fine. «In osservanza delle disposizioni del DPCM 4 marzo 2020 e successive modifiche del DPCM 8 marzo 2020 – si legge sul profilo social ufficiale della società – la ripresa degli allenamenti dei Lupi di mercoledì 11 marzo, avverrà a porte chiuse a scopo precauzionale. Chiediamo pertanto ai nostri tifosi di non recarsi al campo durante le sedute di allenamento fino a nuove indicazioni in merito. In questo periodo così delicato, è importante collaborare con la società per rispettare tutte le prescrizioni ministeriali. Per quanto riguarda le prossime partite – si conclude nel post – restiamo in attesa della ricalendarizzazione delle ultime otto giornate».