Campobasso Calcio, Cudini: «Organico quasi al completo ma c’è bisogno di una punta» (VIDEO)

«Abbiamo scelto di tornare ad allenarci prima per non lasciare nulla al caso: si tratta di una scelta ponderata»

«Abbiamo fatto una programmazione anticipata per non lasciare nulla al caso, una scelta ponderata, studiata strategicamente: il campionato ci dirà se è stata giusta o sbagliata come scelta; stiamo facendo una buona base per lavorare poi bene durante l’anno e le sensazioni sono buone». Mister Cudini, allenatore del Campobasso Calcio, nel pomeriggio odierno (giovedì 3 settembre 2020) ha incontrato la stampa per fare il punto della situazione: la squadra del capoluogo infatti è stata una delle prime a tornare ad allenarsi in vista del prossimo torneo di serie D. Il mister ha anche parlato del mercato e di come sia necessario ancora qualche tassello: «L’organico del Campobasso con gli ultimi arrivi credo sia quasi al completo: manca una punta e poi credo che potremo essere a buon punto. Il campo? Ci auguriamo tutti che possa essere aperto al pubblico. Ingresso nel girone pugliese? Speriamo di no perché sarebbe un campionato molto più competitivo. In ogni caso noi dovremo farci trovare sempre pronti, sappiamo di dover fare un campionato importante. Anche i giocatori (presenti Vanzan, Brenci e Menna) sulla stessa linea del mister: «Ci conosciamo bene e i nuovi si sono inseriti altrettanto bene. L’obiettivo è quello di migliorare quanto fato l’anno scorso e vogliamo riprendere come abbiamo concluso».