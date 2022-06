Campobasso calcio, completata la domanda d’iscrizione alla Lega Pro 2022-2023

La S.S. Città di Campobasso comunica l’avvenuto deposito degli atti utili per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2022/2023. Il Club rossoblù sarà regolarmente presente ai nastri di partenza per il secondo anno consecutivo in Serie C. La società del Campobasso intende, inoltre, ringraziare la Mediass spa filiale di Vasto nella persona del dr Mario Antenucci per la collaborazione fornita nel rilascio della fidejussione.

Dopo questi adempimenti, la parola passerà alla Covisoc che si pronuncerà sulla regolarità delle domande e dei bilanci delle società che si apprestano a disputare il campionato ed emetterà il verdetto definitivo di ammissione.