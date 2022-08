Campobasso Calcio, Cefaratti: “Per il grigio burocrate Ghirelli contano solo le date dei versamenti”

Il consigliere regionale di Orgoglio Molise è intervenuto a due giorni dalla sentenza del Consiglio di Stato: “Tante persone in occasione delle partite casalinghe hanno potuto visitare la nostra città e la nostra regione. Tutto questo non può essere ignorato per una rata pagata in ritardo”

“Siamo oggi all’epilogo di una lunghissima querelle che ci contrappone a un tal signor Ghirelli, Presidente della Lega Pro, che si erge a paladino del rispetto di regole ferree che il Campobasso calcio, all’atto dell’iscrizione, si è permesso di infrangere; quelle stesse regole che hanno letteralmente falsato il campionato terminato (chiedere informazioni alla Paganese) nella geniale gestione del caso Catania; o quelle stesse regole che hanno avallato l’iscrizione di una società (Alessandria) ormai sull’orlo del baratro e che quasi sicuramente non riuscirà neanche ad iniziare il campionato”. Lo ha scritto in una nota il consigliere regionale di Orgoglio Molise, Gianluca Cefaratti.

“Per questo grigio burocrate contano soltanto le date in cui devono essere effettuati determinati versamenti – ha sottolineato – tutto il resto è insignificante; tutto l’indotto, tutto quello che “gira” intorno ad una società non ha importanza. E proprio perché a quanto detto si sono aggiunte le conseguenze drammatiche causate dalla pandemia. E sono le stesse evidenziate, in modo chiaro ed inequivocabile, dal dottor Barra Caracciolo nella sua relazione che ha accompagnato la decisione di accogliere il ricorso del Campobasso al Consiglio di Stato. Una relazione durissima nei confronti del presidente Ghirelli, ma soprattutto nei confronti del suo “modus operandi” sordo e cieco, insensibile e colpevolmente ottuso nel non considerare tali elementi oggettivi”.

Una sentenza di rigetto “comporterebbe danni incalcolabili: dal punto di vista sportivo ovviamente – ha osservato Cefaratti –, ma anche dal punto di vista economico-sociale ed occupazionale. Sono tante le attività che hanno beneficiato, nel corso della passata stagione, della partecipazione al campionato di serie C, sono tante le persone che (dai dipendenti ai collaboratori, dalla stampa alle tv locali) sono state impegnate dal punto vista lavorativo. Sono tantissime le persone che, in occasione delle partite casalinghe, hanno potuto visitare la nostra città e la nostra regione: lo sport e il calcio a questi livelli in particolare, rappresentano un vero e proprio polo di attrazione, un vero e proprio asset di quello che può essere definito “incoming”.

Tutto questo “non può essere ignorato, tutto questo non può essere cancellato per una rata pagata in ritardo. L’unica cosa che è rimasta intatta, identica, rispetto a quella gloriosa epopea calcistica è l’amore smisurato per la casacca rossoblù. Speriamo – ha concluso il consigliere – che lo resti ancora a lungo”.