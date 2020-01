Campobasso brinda al 2020 sulle note jazz di Antonio Sorgentone (IL VIDEO)

CAMPOBASSO. Sulle note del concerto jazz di Antonio Sorgentone, vincitore di Italia’s Got Talent, i campobassani hanno salutato e brindato al nuovo anno in piazza Vittorio Emanuele II. In molti, infatti, dopo aver consumato il tradizionale cenone dell’ultimo giorno dell’anno, hanno affollato lo spazio antistante il Municipio per assistere all’esibizione, compresa nel calendario degli eventi natalizi allestito dall’amministrazione comunale, e scambiarsi gli auguri per un 2020 ricco di gioia, serenità e pace.