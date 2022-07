Campobasso, Bontà ha firmato con il Gubbio: “Piazza ambiziosa come me”

Dopo gli addii di Tenkorang e Rossetti, arrivano dall’Umbria le prime parole dell’ex capitano rossoblù: “Ho voluto voltare pagina. Sono felice di trovare mister Braglia”. E domani il Consiglio federale si pronuncerà sul ricorso contro l’esclusione dei Lupi dalla Lega Pro

In attesa dell’esito del ricorso, che arriverà domani nel Consiglio federale della Figc contro l’esclusione del Campobasso dal campionato di Lega Pro sancito dalla Covisoc, Francesco Bontà, ex centrocampista e capitano rossoblù – autore lo scorso anno di 3 gol e un assist in 31 presenze in campionato – ha chiuso l’accordo con il Gubbio dopo essersi svincolato lo scorso 30 giugno dai Lupi. “Ho deciso di voltare pagina. Ho un’ambizione importante – ha detto ai microfoni di gubbiofans.it – e Gubbio per me è una piazza importante per soddisfare le mie ambizioni. Soprattutto sono contento di trovare il mister (Braglia ndr), e soprattutto di trovarmi con il presidente (Notari ndr) e questa società. A Campobasso ho fatto gli ultimi tre anni, anche se già c’era stata un’importante esperienza precedentemente. Nelle ultime due annate l’exploit: prima l’anno scorso abbiamo vinto il campionato di serie D, mentre in C in questa annata ci siamo salvati con grande successo”.

Bontà, abruzzese di Giulianova, ha trascorsi con lo stesso Giulianova, Reggina, Sudtirol, Castel Rigone, quindi in Serie D con Campobasso, Jesina, Monticelli, San Nicolò e Notaresco per poi tornare a Campobasso nell’ultimo triennio salendo in C due stagioni fa. Oltre all’ormai ex capitano, i Lupi hanno già salutato Tenkorang, passato alla neopromossa Cremonese in serie e l’attaccante Mattia Rossetti, passato al Piacenza dopo 8 reti e 5 assist in 33 partite con il Campobasso sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo a favore del club.