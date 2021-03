Campobasso beffato dopo un lungo dominio: il Cynthialbalonga capitalizza al massimo e vince 2-1

Il Campobasso torna ad incassare un ko casalingo: non accadeva dall’ottobre del 2019, quando si impose il Montegiorgio nel giorno della contestazione a squadra e tecnico. Oggi tocca al Cynthialbalonga prendersi tre punti forse insperati. Una sconfitta amara quella odierna, beffarda se si analizza lo sviluppo del match. Un primo tempo dominato, con un palo e diverse occasioni annullate da una parabola di D’Agostino direttamente su calcio d’angolo allo scadere. Una ripresa generosa, condita da un calcio di rigore fallito da Esposito e finito sul palo, prima della beffa su una delle rarissime ripartenze dei laziali. Giovedì, nello scontro diretto contro il Notaresco, il Lupo si gioca una fetta di stagione.

Un super primo tempo con beffa. Cudini recupera Fabriani sulla destra, centrocampo senior Candellori-Bontà-Ladu. In avanti c’è Rossetti al fianco degli intoccabili Esposito e Vitali, dai quali ci si aspettano strappi e giocate importanti. Pronti-via ed Esposito (3′) subito pimpante sulla sinistra, tiro deviato e alzato sulla traversa da Santilli. E’ un Campobasso che alza subito il pressing, il pallone viaggia veloce tra le maglie rossoblù e l’atteggiamento è decisamente più propositivo rispetto alle ultime uscite interne. Sull’ennesima pressione, al 18′, Ladu ruba palla e viene atterrato in area: calcio di rigore. Esposito, dal dischetto, si fa respingere il tiro da Santilli ma insacca sulla ribattuta, mettendo il timbro su venti minuti di dominio. Break Cynthialbalonga, minaccioso al 29′ con una gran conclusione al volo dell’ex D’Agostino che sfiora il palo. Un tentativo sporadico, perchè il Campobasso continua a fare la voce grossa con una doppia occasione a cavallo del 32′: Bontà, su rapida ripartenza, centra il palo con una conclusione in diagonale. Lo stesso numero sette è pericoloso di testa a due passi da Santilli sul cross successivo: palla alta. Il monologo Lupo prosegue al 35′: Esposito sguscia tra due difensori, a tu per tu con il portiere si fa respingere il tiro. Dal possibile (e meritato) 2-0, succede che il Campobasso va a riposo su un risultato di parità che ha il sapore della beffa. D’Agostino, direttamente da calcio d’angolo poco prima dello scadere, inventa una parabola beffarda che sorprende Raccichini sul palo lungo. Tutto da rifare.

La generosità non basta. Riparte forte il Lupo che dopo forte pressione conquista un nuovo calcio di rigore per trattenuta su Bontà in area. E’ il sesto minuto. Esposito dal dischetto spiazza Santilli ma centra il palo, sciupando un’occasione fondamentale. L’episodio pesa nell’economia della gara, nonostante una generosità che non viene mai a mancare in tutti gli interpreti. Minuto settantanove, in una delle rare ripartenze dei laziali, arriva la doccia fredda: Dalmazzi tocca in area Van Ransbeek, causando il calcio di rigore. Cardella batte Raccichini nello stesso momento in cui il Notaresco passa sempre dal dischetto sul campo dell’Aprilia. Il tutto per tutto con Rossetti dalla distanza al 41′: palla di poco alta. Non ci sono più occasioni fino al novantacinquesimo, che sancisce la sconfitta interna del Lupo a distanza di quasi un anno e mezzo dall’ultima volta.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Fabriani, Vanzan, Ladu (73’Cogliati), Menna (90’Sbardella), Dalmazzi, Bontà, Candellori (86’Zammarchi), Rossetti, Esposito, Vitali (73’Mancini). A disposizione: Oliva, Martino, Capuozzo, De Biase, Di Domenicantonio. Allenatore: Mirko Cudini

CYNTHIALBALONGA (4-3-3): Santilli, Mazzei, Pace, Gagliardini, Van Ransbeeck, Rosania (68’Panaioli), Carruolo (63’Santoni), Magliocchetti, Cardella (92’Cardillo), D’Agostino (95’Di Vico), Di Cairano (39’Traorè). A disposizione: Maddalena, Capogna, Colacicchi, Santarelli. Allenatore: Roberto Chiappara

Arbitro: Castellone di Napoli

MARCATORI: 19′ Esposito, 43′ D’Agostino (A), 79′ Cardella (A)

Ammoniti: Menna, Ladu, Bontà, Candellori, Cogliati (C), Van Ransbeek, Cardella, Panaioli (A)