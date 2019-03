Campobasso, battere la Vastese per cacciare i fantasmi e ripartire

REDAZIONE

Dici Vasto e la memoria torna veloce e inevitabilmente a quel giorno di festa, quel 21 maggio 2000 che resterà scolpito nella memoria dei tifosi rossoblù. Di anni ormai ne sono passati 19: il Campobasso batteva la squadra dell’allora tecnico molisano Anzivino e davanti a 20mila spettatori stappava lo spumante della promozione in C2. Tempi andati, è vero, ma stessa categoria.

I Lupi vogliono ritrovarsi e dunque riassaporare la vittoria che manca dal 3-0 rifilato il 9 febbraio all’Isernia. Poi tre ko intervallati da un pareggio che hanno stoppato la rincorsa entusiasmante. E diciamo pure che in settimana si è dovuto ingoiare ancora amaro per l’ulteriore punto di penalizzazione ricevuto. La gara odierna con la Vastese deve coincidere con la ripartenza, per scacciare via i fantasmi.

Gli abruzzesi faticano in trasferta: solo 8 dei 32 punti in classifica sono arrivati lontano dall’Aragona. Il grande assente di giornata sarà il capocannoniere della squadra Vito Leonetti, attaccante che ha segnato 14 reti. Saranno due gli ex di turno: Nicola Fiore, per pochi mesi con i Lupi di Cappellacci, e Pietro Del Duca, lo scorso anno nel capoluogo. I biancorossi avrebbero voluto disputare un torneo di un altro livello ma si ritrovano impelagati nella lotta per evitare i playout. Montani è stato esonerato a seguito del ko col Pineto: sulla panca Aldo Papagni per risollevare le sorti di una truppa che nelle ultime 10 partite ha vinto solo una volta, con 6 sconfitte e 3 pareggi sul groppone.